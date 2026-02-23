Incidente sul lavoro a Nocera Inferiore: perde la vita 24enne di Sarno Lavorava per un'officina che si occupa della riparazione di camion

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata a Nocera Inferiore. A perdere la vita è stato Carmine Albero, 24enne originario di Sarno. Il giovane lavorava come operaio in una officina meccanica che si occupa della riparazione dei camion. Secondo una prima ricostruzione il 24enne si trovava tra due mezzi che erano in riparazione; per cause ancora in corso di accertamento, una terza motrice ha urtato uno dei due mezzi fermi, spingendolo sul ragazzo.

L'impatto non ha lasciato scampo a Carmine Albero, morto per la gravità delle ferite riportate. La salma è stata sequestrata e trasportata presso l'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria per consentire l'autopsia. Sotto sequestro anche i mezzi pesanti coinvolti nell'incidente. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore. Sul posto è intervenuto anche il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl. Dai primi riscontri effettuati è emerso che il giovane era regolarmente assunto. Dolore a Sarno e Nocera Inferiore.