UFFICIALE - Salernitana, Raffaele esonerato: arriva l'annuncio Il club dice addio all'allenatore

La Salernitana saluta Giuseppe Raffaele. Con un comunicato stringato, "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Giuseppe Raffaele, ed il suo vice Giacomo Ferrari. Tutto il club ringrazia entrambi per l’impegno e la professionalità mostrati in questi mesi, augurando loro il meglio per il futuro personale e professionale". L'allenatore, legato da un contratto biennale con il club granata, saluta con un bilancio di 28 partite e 50 punti portati a casa, con un distacco di ben 14 punti dal Benevento primo in classifica.