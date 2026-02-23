Salernitana, Cosmi verso la panchina: le ultime Il tecnico umbro favorito per sostituire Raffaele

La Salernitana vira con forza su Serse Cosmi. L’allenatore di Perugia a sorpresa è in pole position per rimpiazzare Giuseppe Raffaele. Il tecnico, attualmente opinionista televisivo, ha superato la concorrenza e ora si avvicina alla panchina granata. Un nome a sorpresa dopo aver valutato diverse candidature. Il club granata aveva pensato a Fabio Caserta, sondato anche la possibilità di affidare la panchina della prima squadra a Guglielmo Stendardo. Si va verso l’accordo semestrale, con l’allenatore che è pronto a dire sì. Per Cosmi si tratta di un ritorno in panchina dopo sei anni dall’ultima esperienza. L’allenatore aveva chiuso il suo curriculum con la presenza di Rijeka. Ora l’accordo in vista per la panchina granata. Nelle prossime ore è atteso l'esonero di Giuseppe Raffaele e poi la scelta del nuovo allenatore. La Salernitana vira su Serse Cosmi.