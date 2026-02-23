Salernitana, giornate di contatti: si sceglie il successore di Raffaele Il club cerca il nuovo allenatore. Ripresa degli allenamenti fissata per domani

Ore concitate. La notte ha portato consiglio. La Salernitana ha rotto gli indugi e adesso è pronta a separarsi da Giuseppe Raffaele. Il distacco di quattordici punti dal Benevento e il terzo posto da difendere dall’assalto dal Cosenza hanno convinto la società a dividersi dall’allenatore siciliano. L'ufficialità arriverà dopo che il club avrà completato la caccia sul suo successore. Anche per questo motivo, la ripresa è stata fissata per domani.

Tra i papabili per il ds Faggiano c’è Fabio Caserta. L’ex allenatore del Bari, legato contrattualmente ai galletti, al momento però non aprirebbe ad un impegno semestrale. Potrebbe essere proprio questo un aspetto importante nella scelta del nuovo tecnico: serve un nuovo timoniere pronto ad accettare fino a fine stagione senza alcun vincolo legato al prossimo campionato se non con un’opzione in caso di promozione in B. Condizione che Pasquale Marino e Wiliam Viali accetterebbero. Sul tavolo anche le suggestioni Serse Cosmi, Beppe Iachini, Pierpaolo Bisoli. E l’opzione Guglielmo Stendardo resta sempre sul tavolo. Insomma, la Salernitana ragiona sui profili prima della decisione definitiva.