Tragedia nel Cilento: anziano cade dal trattore e muore La salma è stata liberata e restituita ai familiari

Tragedia nel pomeriggio ad Ogliastro Cilento dove ha perso la vita un ex carabiniere 83enne. Il fatto è avvenuto in località Finocchito. L'uomo si trovava in un terreno vicino casa ed era a bordo di un mezzo agricolo quando, verosimilmente per un malore, è stramazzato al suolo. A lanciare l'allarme è stata la moglie che ha chiesto l'intervento del 118. I soccorsi, purtroppo, sono risultati vani per l'anziano che è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti I carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno svolto tutti i rilievi, ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

Al termine delle formalità di rito, d'intesa con l'autorità giudiziaria, la salma dell'83enne è stata restituita ai familiari per organizzare i funerali.

Dolore e amarezza nel comune del Cilento dove l'anziano - che in passato aveva prestato servizio come carabiniere - era stimato e conosciuto.