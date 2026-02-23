Morto a 24 anni sul lavoro: Sarno in lacrime per Carmine Albero Dolore espresso anche dal mondo di Forza Italia di cui Carmine era attivista

La comunità di Sarno è stata sconvolta da un'altra immane tragedia. A poche settimane dall'omicidio di Gaetano Russo, la città dei sarrastri deve fare i conti con la morte di Carmine Albero, 24enne che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata in un'officina meccanica che ripata camion.

«La tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino, Carmine Albero, lavoratore di appena 24 anni, colpisce profondamente l’intera comunità», le parole del sindaco Francesco Squillante. «Morire così giovani, mentre si è impegnati a costruire il proprio futuro responsabilmente, rappresenta una doppia tragedia. È un dolore che riguarda tutti e che richiama con forza il valore della dignità del lavoro. Come sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione comunale esprimo il più profondo e sentito cordoglio alla famiglia, agli amici e ai colleghi».

Vicinanza è arrivata anche dal mondo di Forza Italia di cui Albero era stato attivista, oltre che tra i fondatori del movimento giovanile cittadino. «Carmine era uno di noi. Un ragazzo di Sarno, un giovane che aveva scelto di esserci, di partecipare, di credere nella sua comunità», le parole dei rappresentanti di Forza Italia Sarno. «Lavorava, costruiva il suo futuro e custodiva dentro di sé una passione profonda: il canto. Aveva una voce, aveva sogni, aveva la sua vita davanti. Sapere che quella vita si è spezzata mentre lavorava è qualcosa che non si riesce ad accettare. Non è giusto. Non è umano. È una ferita che oggi attraversa tutti noi. Carmine non era solo un nome. Era un volto, una presenza, uno dei nostri ragazzi. Ci stringiamo alla sua famiglia con un dolore sincero, lo stesso dolore che oggi vive tutta la nostra comunità. Il suo ricordo resterà vivo, con la sua voce, con la sua giovane vita che nessuno potrà dimenticare».

Cordoglio espresso anche dal consigliere regionale Roberto Celano. «Con immenso dolore, a nome mio personale e dell’intera comunità umana e politica di Forza Italia in provincia di Salerno, esprimo il più sincero e commosso cordoglio per la tragica scomparsa di Carmine Albero. La perdita di un giovane di appena 24 anni, che ha visto spezzata la propria vita mentre era impegnato nel lavoro, rappresenta un colpo durissimo per tutti noi e per l’intero territorio. È una ferita che lascia attoniti e che interpella profondamente le nostre coscienze. Carmine non era soltanto un ragazzo animato da entusiasmo e passione: era un punto di riferimento autentico per tanti giovani che, grazie al suo esempio, si sono avvicinati all’impegno civico e politico. Credeva fodtemente nel senso delle istituzioni e nel servizio alla comunità, valori che lo avevano portato a contribuire con determinazione alla nascita e alla crescita del movimento giovanile di Forza Italia a Sarno. La sua scomparsa priva la città di Sarno e tutta la nostra comunità politica di una presenza generosa, leale e appassionata. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto e rispetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a quanti gli hanno voluto bene, assicurando vicinanza concreta e sincera. Il suo esempio e il suo impegno resteranno vivi nel ricordo di tutti noi».

Vicini alla famiglia anche il sottosegretario Tullio Ferrante e l'europarlamentare Fulvio Martusciello. «Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio per la scomparsa di Carmine Albero, una tragedia che addolora e lascia sgomenti. La morte di un giovane di soli 24 anni, strappato alla vita mentre svolgeva il proprio lavoro, è un’immensa ferita per il nostro territorio. Carmine era un ragazzo profondamente impegnato nella vita civile e sociale, punto di riferimento per tanti ragazzi che si sono avvicinati alla politica grazie al suo entusiasmo e alla sua generosità. Credeva fortemente nella partecipazione, nel servizio verso gli altri e nella buona amministrazione e per questo aveva contribuito a fondare il movimento giovanile di Forza Italia a Sarno. La sua scomparsa rappresenta una perdita non solo i suoi cari e i suoi amici, ma per l’intera comunità sarnese e per la grande famiglia di Forza Italia, già colpita nei giorni scorsi dalla scomparsa di Luciano Capasso, giovane attivista azzurro di Qualiano ritrovato senza vita a Saint Moritz. Il loro ricordo resterà sempre vivo nei cuori di tutti noi“. Lo scrivono il segretario regionale di Forza Italia e capo delegazione azzurro al Parlamento UE Fulvio Martusciello ed il deputato di Forza Italia e Sottosegretario al MIT Tullio Ferrante.