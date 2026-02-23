FOTO e VIDEO - Salernitana, ecco Cosmi: "Entusiasta di questa chance" Le prime parole del tecnico

Serse Cosmi è appena sbarcato a Salerno. Il tecnico classe 1958 prenderà il posto di Giuseppe Raffaele sulla panchina della Salernitana. Queste le sue prime parole all'arrivo in citta: “Per me è una grande emozione, sono molto contento di essere tornato in sella. Non mi piace parlare, a me piace molto di piu ottenere risultati. Ci sarà modo di parlare di tutto, fatemi realizzare dove mi trovo”.

Il tecnico avrà con sé Giuseppe Scurto, ex allenatore del Lecce Primavera e in attesa di chiudere il suo legame con i pugliesi per poi legarsi ai granata. Ad accogliere Serse Cosmi anche Daniele Faggiano. Il direttore sportivo ha raggiunto l'allenatore e poi hanno lasciato insieme l'hotel per una prima cena insieme. Attesa nella giornata di domani l'annuncio ufficiale. Alle ore 15:00 invece il primo allenamento, con il tecnico che parlerà alla squadra.