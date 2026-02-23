Lo sport salernitano piange la scomparsa di Matteo Ruggiero È stato una leggenda del basket cittadino

Lo sport salernitano piange la scomparsa di Matteo Ruggiero, sportivo e punto di riferimento per il movimento cestistico provinciale.

In tanti in queste ore ne stanno piangendo la scomparsa. "Il presidente Angela Somma desidera esprimere, a nome di tutto il Salerno Basket 92, il più profondo cordoglio per la scomparsa di Matteo Ruggiero, autentica leggenda della pallacanestro salernitana", il cordoglio del sodalizio salernitano.

"Matteo ha rappresentato una parte importante della storia del basket cittadino, uno dei giocatori più forti che Salerno abbia mai espresso. Con il suo talento, la sua grinta e il suo attaccamento alla maglia, è stato protagonista di stagioni indimenticabili alla storica palestra Senatore, tempio della pallacanestro salernitana e teatro di tante emozioni. Ha scritto pagine significative della storia del basket a Salerno, diventando un punto di riferimento per compagni, tifosi e per intere generazioni di giovani atleti che in lui hanno visto un esempio da seguire, dentro e fuori dal campo.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità sportiva e in tutta la città. Rimarrà per sempre nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di vederlo giocare e di condividere con lui la passione per questo sport. Ciao Matteo, la pallacanestro salernitana non ti dimenticherà mai".