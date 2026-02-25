Sarno, giovani accoltellati: disposta la chiusura del locale per 20 giorni Il provvedimento adottato dal Questore

Chiusura di 20 giorni per il locale di Sarno nel quale, lo scorso 22 febbraio, sono stati accoltellati due giovani, di cui uno minorenne. Il provvedimento è stato eseguito nella giornata di lunedì dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e prevede la sospensione della licenza per la durata di 20 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Salerno, è stato emesso su proposta del Comando Stazione Carabinieri di Sarno. Il tutto, come detto, è scaturito dal grave episodio verificatosi nella notte del 22 febbraio presso il locale. Due giovani, di

cui uno minorenne, sono rimasti feriti a seguito di aggressione con arma da taglio da parte di alcuni coetanei. Entrambi sono stati trasportati presso l'ospedale di Sarno dove sono stati curati.

"La misura adottata dal Questore si inserisce nell’ambito delle prerogative attribuite dall’articolo 100 T.U.L.P.S., finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, e ha carattere preventivo, volto a scongiurare il ripetersi di ulteriori episodi di violenza e a garantire la sicurezza dei cittadini", spiega la Questura di Salerno in una nota. "La Polizia di Stato continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio provinciale, con mirati servizi di controllo e prevenzione, al fine di assicurare il rispetto della legalità e la serena fruizione dei luoghi di aggregazione".