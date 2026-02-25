Cavese, Luciani dice 500 presenze: "Un percorso straordinario" L'ex Salernitana ora alla Cavese capitano a Trapani: "Ho sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo"

Un percorso iniziato nel settore giovanile della Lazio, poi le parentesi con la maglia della Salernitana e della Reggiana su tutte per poi arrivare alla Cavese. Alessio Luciani taglia il traguardo delle 500 presenze. Il difensore blufoncè è sceso in campo a Trapani indossando la fascia da capitano. Un gesto di grande riconoscenza del club campano, certezza per il pacchetto arretrato di Prosperi con l’esperto Cionek e il giovane Nunziata.

Con un messaggio sui social e una grafica speciale, il difensore ha festeggiato il traguardo: “Alla prima presenza ero un bambino, sono arrivato alla cinquecentesima decisamente più maturo, più uomo. Non mi è mai piaciuto essere superficiale nel mio lavoro, ho curato i dettagli in maniera maniacale. Un traguardo che sento mio e lo condivido con gioia e fierezza. Nel corso degli anni, riavvolgendo il nastro avrò un ricordo sicuramente positivo.

Ho conosciuto molte persone, giocato in tanti stadi d’Italia, preparato molte gare con allenamenti estenuanti; poi i ritiri, le ansie, le gioie e dolori. Ho sempre creduto in me stesso, con massima umiltá gettando il cuore oltre l’ostacolo. Ma soprattutto ho sempre portato rispetto ad ogni componente che mi accompagnasse in questo percorso. Tantissime emozioni, grazie a chi ne ha fatto parte”.