Salernitana, Cosmi pensa a novità: tentazione Antonucci, Achik ‘trasloca’ Il 3-5-2 resta il vestito tattico ma attenzione alle novità. E l'ex Bari scala posizioni

Il pallone rotola sotto il sole che illumina Pontecagnano Faiano. Serse Cosmi dispensa le prime casacche, impugna il fischietto e sospende più volte il gioco. Le richieste alla sua Salernitana sono quelle di avere ritmo e intensità, spingendo forte sull’acceleratore. Anche la doppia seduta ordinata per oggi è un chiaro segnale di voler sfruttare ogni giorno a disposizione per migliorare la condizione della squadra ed in particolar modo poter avere un’idea più chiara su quella che sarà la sua squadra.

3-5-2 con possibili variazioni

Cosmi sa bene che la Salernitana è costruita per interpreti e filosofia di gioco sul 3-5-2 che è stato il modulo scelto sin da inizio stagione e poi alimentato dal mercato di gennaio dopo le prove subito cancellate di 4-3-3. Però si ragiona sulle possibili variazioni per dare maggiore qualità. Senza Carriero, out per infortunio, e con Tascone da recuperare sotto il profilo mentale, ecco che il 3-4-1-2 può essere la soluzione per avere maggiore incisività. Antonucci è stato provato come trequartista, posizione che ha visto protagonista Achik nelle ultime tre. Il marocchino è in grande spolvero e potrebbe spostarsi sulla fascia destra, lì dove Longobardi balbetta. Una scelta iper-offensiva ma con Berra chiamato a coprire le spalle al numero sette.

Photo Credits: Us Salernitana 1919