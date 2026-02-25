Incidente sul lavoro a Cava de' Tirreni: muore operaio 61enne di Siano Le indagini dei carabinieri hanno consentito di ricostruire l'accaduto

A poche ore di distanza dal tragico incidente sul lavoro che è costato la vita al 24enne di Sarno, Carmine Albero, un altro incidente sul lavoro mortale si è verificato in provincia di Salerno. Martedì pomeriggio, a Cava de' Tirreni, un operaio 61enne originario di Siano è caduto da un solaio, perdendo la vita. La tragedia si è verificata in un cantiere edile nel quale era in corso un intervento di demolizione.

L’uomo è arrivato in condizioni disperate all’ospedale di Cava de' Tirreni, accompagnato da una persona che - soltanto in un secondo momento - si è rivelata essere un collega di lavoro. Inizialmente, infatti, sarebbe stata fornita una versione dei fatti differente secondo la quale il 61enne si sarebbe ferito in maniera accidentale, a seguito di una caduta e non mentre era al lavoro.

I successivi accertamenti effettuati dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, guidati dal comandante Gianfranco Albanese, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Dalle indagini, infatti, è emerso che l’uomo stava lavorando in un cantiere di via XXV luglio nel quale era in corso un intervento di demolizione del solaio. Secondo una prima ricostruzione il 61enne sarebbe caduto proprio dal solaio, riportando ferite gravissime.

I carabinieri, nel corso del sopralluogo effettuato all'interno del cantiere, hanno rinvenuto anche tracce di sangue che hanno confermato l'ipotesi dell'incidente sul lavoro. La salma è stata sequestrata e resta a disposizione della Procura di Nocera Inferiore per la successiva autopsia.