Salernitana, l’ex Sabatini è con Cosmi: "Saprà prendersi lo spogliatoio" Il ds ricorda: "Pensai a lui prima di chiamare Nicola. Gli spiegherò il calore di questa piazza"

Un pezzo di carriera condiviso con l’Arezzo in serie C. Poi la tentazione fortissima di affidargli la panchina della Salernitana nei primi passi della sua esperienza in granata. Alla fine Walter Sabatini puntò su Davide Nicola e il miracolo del 7% divenne realtà con una rimonta da urlo. Ma Serse Cosmi fu idea dell’ex direttore sportivo granata, il primo scelto da Danilo Iervolino dopo essersi diviso da Angelo Mariano Fabiani. “Uno che avrebbe meritato tutt’altra carriera, ma che è stato colpito per alcuni suoi comportamenti – spiega il ds a ‘Linea Mezzogiorno’ -. Poi ho pensato che l’uomo giusto fosse Davide Nicola, anche perché non mi andava che qualcuno potesse pensare che avrei privilegiato gli amici”.

“Gli spiegherò la generosità di questa città”

Possibile un contatto tra i due nelle prossime settimane come ammesso dallo stesso ex ds. Sabatini spende parole al miele per la città: “Spiegherò a Serse la generosità e l’educazione di questa città, che chiede solo di dare tutto. Cosmi è quel tipo di uomo e di allenatore, è una scelta molto felice, c’è da aiutarlo e da spingerlo, spero che Salerno risponda come sa. Se è stata un’idea di Faggiano conferma la sua bravura, non capisco le contestazioni nei suoi confronti. Sarà capace di impattare immediatamente all’interno di uno spogliatoio”.