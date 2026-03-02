Tragedia ad Agropoli: sub 40enne perde la vita durante un'immersione Non è chiaro se il sub possa essere stato colto da un malore

Un 40enne di origini ucraine ha perso la vita ad Agropoli durante un'immersione. La tragedia si è consumata nella Baia di Trentova. L'allarme è scattato intorno alle 23 quando la Guardia Costiera ha chiesto il supporto dei vigili del fuoco per la ricerca di un uomo disperso in mare.

Secondo una prima ricostruzione effettuata, pare che il 40enne stesse facendo immersioni con un gruppo di persone, utilizzando l'apposita boa di segnalazione. Quando i suoi colleghi non l'hanno visto riemergere, hanno allertato la Guardia Costiera che ha immediatamente inviato un'imbarcazione e richiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco. I caschi rossi sono intervenuti con una squadra a terra oltre che con il nucleo Sommozzatori giunti da Napoli.

Le ricerche hanno portato al ritrovamento dell'uomo, purtoppo privo di vita. Al momento non è chiaro se il sub possa essere stato colto da un malore durante l'escursione. Le operazioni sono terminate intorno alle 3 della scorsa notte.