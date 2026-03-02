Salernitana, Casertana schiantata a Siracusa. E il derby non avrà un ex Poker pesantissimo in Sicilia. Giovedì la Salernitana: "Chiediamo scusa, ora dobbiamo ripartire"

Sconfitta pesantissima. La Casertana crolla a Siracusa. I falchetti cedono di schianto in Sicilia, strapazzati col punteggio di 4-0. Partita mai in discussione al De Simone. Padroni di casa in vantaggio al 41' con Limonelli che trasforma in rete una palla persa dalla retroguardia rossoblù. Ad inizio ripresa la Casertana si vede prima assegnare e poi annullare dall'FVS un calcio di rigore. I padroni di casa trovano il raddoppio con Limonelli e poi prendono il largo come Valente e Di Paolo. Nel finale espulsione per Kallon che salterà il derby di giovedì.

Poi le scuse del ds Alessandro Degli Esposti: “Faccio fatica a valutare la partita nella completezza. Forse abbiamo sbagliato la prima gara dell'anno sia in termini tecnico-tattici che di approccio. Abbiamo fatto male ed abbiamo trovato di fronte una squadra organizzata che c'ha messo in grandissima difficoltà. Nella seconda frazione di gioco, dopo aver preso il secondo gol, ci siamo sciolti come neve. E' l'unica partita che abbiamo sbagliato fin qui e chiedo scusa a tutti. Abbiamo fatto davvero una brutta figura. Per fortuna si scende subito in campo giovedì in una partita dai forti contenuti emotivi e speriamo di riprendere quel cammino che ha caratterizzato questa squadra sin dall'inizio. Abbiamo avuto una piccola reazione nei primi dieci/quindici minuti della ripresa. Avevamo preso campo ed alzato il baricentro. Ma per una squadra come la nostra è troppo poco quello che abbiamo fatto. Oggi abbiamo totalmente fallito la partita in tutti i suoi aspetti. C'è solo da chiedere scusa al presidente e alla gente che segue questi colori. Sono amareggiato, tanto, ma se analizzo lucidamente non posso che evidenziare ancora una volta come questa sia la prima partita sbagliata in tutto e per tutto dall'inizio della stagione".