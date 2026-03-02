Dimenticato dall'autobus sull'area di servizio, 60enne recuperato dalla Polizia Aveva necessità dei farmaci salva-vita rimasti a bordo del mezzo

Era stato dimenticato dall'autobus sull'area di servizio ma il tempestivo intervento della Polizia di Stato ha evitato conseguenze peggiori per un 60enne. L'uomo, dopo una sosta ristoratrice in un’area di servizio, non era riuscito a riprendere il proprio posto sull’autobus di linea sul quale stava viaggiando.

L’immediato invio di una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Sala Consilina ha consentito di rintracciare l'uomo che, sconfortato per l’accaduto, ha spiegato agli agenti che essendo affetto da problemi di salute, aveva assoluta necessità dei farmaci salvavita che erano rimasti nel suo bagaglio a bordo del pullman che aveva proseguito la corsa verso la Calabria.

Il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina ha coordinato le pattuglie della Polizia stradale impegnate nei servizi di vigilanza stradale sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, consentendo anche il rintraccio del mezzo pubblico e il tempestivo recupero del bagaglio, che è stato riconsegnato all’uomo.