Furti a Torrione, commercianti e Questura di Salerno: "Patto per la sicurezza" Controllo di vicinato e l'invito ad installare l'applicazione "Youpol" per le segnalazioni

n incontro costruttivo per affrontare insieme il problema della sicurezza nel quartiere Torrione. Il presidente dell'Associazione Torrione Eventi APS, Salvatore Clemente, e il segretario dell'associazione si sono seduti al tavolo della Questura di Salerno con il questore Giancarlo Conticchio per discutere dell'aumento dei furti che, negli ultimi mesi, ha colpito con crescente frequenza le attività commerciali della zona orientale della città.

Il clima del vertice è stato sereno e improntato alla volontà di trovare risposte concrete. Il Questore ha illustrato le misure già adottate dalla polizia, evidenziando come, in sinergia con il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, sia stata potenziata l'attività di monitoraggio e controllo del territorio. Tra le azioni messe in campo figura anche la richiesta formale di un rafforzamento degli organici, sia in termini di personale sia di mezzi.

Il controllo di vicinato: la rete tra cittadini e istituzioni

Al centro della riunione anche il progetto di controllo di vicinato, uno strumento concepito per creare una rete virtuosa tra cittadini, commercianti e forze dell'ordine. L'obiettivo è favorire una maggiore collaborazione sul territorio, stimolando l'attenzione reciproca e rafforzando il senso di comunità come presidio informale di legalità.

YOU POL: segnalare il pericolo con un'app

Il Questore Conticchio ha inoltre raccomandato a cittadini e commercianti di installare sul proprio smartphone l'applicazione YOU POL, strumento della Polizia di Stato che consente di segnalare in tempo reale situazioni sospette o episodi di aggressione. Grazie alla geolocalizzazione immediata integrata nell'app, le forze dell'ordine possono intervenire con maggiore rapidità ed efficacia.

«Solo attraverso la collaborazione tra cittadini, associazioni e forze dell'ordine è possibile contribuire a rendere sempre più sereno il clima della nostra città»

L'appello: niente giustizia fai-da-te

Torrione Eventi APS ha colto l'occasione per ribadire il proprio impegno a mantenere aperto un dialogo costante con le istituzioni, promuovendo iniziative orientate alla legalità. Allo stesso tempo, l'associazione ha lanciato un appello alla calma, invitando residenti e commercianti a evitare qualsiasi forma di "giustizia fai da te" e a riporre fiducia nel lavoro delle istituzioni e nel valore della cooperazione civica.