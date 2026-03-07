Salernitana-Latina, Volpe carica i pontini: "In campo con personalità" Il tecnico pronto alla trasferta dell'Arechi: "Granata con cambio allenatore hanno nuove energie"

Il ritorno alla vittoria ma anche la gioia per la panchina ritrovata dopo due turni di stop. "Tornare ora, in una partita importante, mi fa sicuramente piacere, ma la cosa più importante resta sempre la squadra e la prestazione che dovremo fare in campo”. Gennaro Volpe cancella subito la gioia in casa Latina per il succeso sul Sorrento e volge lo sguardo alla trasferta dell'Arechi con la Salernitana: "Sicuramente la vittoria di giovedì ci ha dato entusiasmo e fiducia, perché arrivava dopo un periodo impegnativo. Vincere aiuta sempre a lavorare meglio durante la settimana, ma sappiamo che ogni partita ha una storia diversa. Stiamo valutando alcune situazioni dal punto di vista fisico, ma non ci sono particolari novità rispetto alle ultime settimane. In ogni caso ho sempre detto che questo gruppo mi dà grande affidabilità: chiunque viene chiamato in causa si fa trovare pronto e questo per un allenatore è fondamentale”.

"Granata squadra determinata"

Volpe sottolinea la forza della Salernitana, avversario arrabbiato e non poco dopo il ko di Caserta: "La Salernitana è una squadra forte, costruita per stare nelle prime posizioni. Il cambio di allenatore spesso porta nuove motivazioni e nuove energie, quindi ci aspettiamo una squadra molto determinata, soprattutto davanti al proprio pubblico. Dovremo essere bravi a restare dentro la partita, a gestire i momenti e a fare la nostra gara con personalità. Quella di Salerno sarà una trasferta difficile e dovremo affrontarla con grande concentrazione e con lo spirito che abbiamo mostrato nell’ultima gara”.