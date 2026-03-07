Cavese, nuovo gol per il sociale: club in campo per la Pediatria della città

Il club, con Fondazione Giona e Gruppo Petti, ha donato un macchinario al nosocomio locale

Cava de' Tirreni.  

Non si ferma l’attività di "Cavese per il Sociale", l’anima del club metelliano legata a doppio filo con il territorio. Nella giornata di mercoledì, la società calcistica metelliana è stata impegnata attivamente con la Fondazione Giona, presieduta da Giuseppe Rainone, ed in collaborazione con Gruppo Petti Spa di una nuova lodevole iniziativa che si è concretizzata con la donazione di un macchinario prezioso presso il reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Santa Maria Incoronata dell’Olmo”. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza del Primario del reparto di Pediatria, la Dott.ssa Passaro e della sua equipe, del responsabile marketing biancoblù Leo Di Marino e della DAO Manuela Pannullo.

Vicinanza e solidarietà

Essere presenti sul territorio con azioni concrete, offrendo un segnale tangibile di vicinanza e solidarietà al plesso ospedaliero, con particolare attenzione ai più piccoli, rafforzando il legame tra sport, impresa e comunità. L’azione di Cavese per il Sociale si rafforza sempre di più con una nuova iniziativa che testimonia il valore delle sinergie concrete tra società sportive, imprese del territorio e realtà del terzo settore. Un’alleanza virtuosa che unisce sport, impresa e solidarietà con l’obiettivo di sostenere e rafforzare le strutture sanitarie locali. Il reparto di Pediatria del nosocomio metelliano rappresenta un presidio essenziale per l’assistenza pediatrica nella provincia di Salerno, offrendo attività di diagnosi, cura e supporto ai bambini e alle loro famiglie.

