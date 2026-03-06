Provocò due morti in un incidente stradale: 20enne condannato a 5 anni

Cinque anni di reclusione: è la condanna inflitta ad un 20enne di Teggiano, ritenuto responsabile della morte di due giovani di Polla - Terenzio Volonnino e Vittorio Isoldi.
I fatti risalgono al settembre del 2022: l'imputato, secondo la ricostruzione dei giudici del tribunale di Lagonegro, provocò un incidente stradale tra Teggiano e San Pietro al Tanagro nel quale persero la vita i due giovani pollesi.
Nello stesso procedimento giudiziario risulta coinvolto un altro uomo, sempre residente a Teggiano, per il quale è in corso il rito processuale ordinario. La vicenda sconvolse la comunità del Vallo di Diano, devastata per la tragedia che spezzò due giovani vite del posto.
Le famiglie delle due vittime sono state rappresentate dall'avvocato Stefano Soriano, mentre i legali Vincenzo Cozza ed Enrico Cardiello hanno tutelato le parti civili.