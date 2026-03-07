Sarno, Tragico incidente sull'A30: perde la vita una persona Inutili i soccorsi

Ancora sangue sulle strade salernitane. Nella serata di ieri, intorno alle 21, si è verificato un incidente mortale sull'autostrada A30, nel tratto compreso tra Sarno e Palma Campania, in direzione Caserta. Nell'impatto - avvenuto all'atezza del chilometro 35 - ha perso la vita un automobilista a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per la persona rimasta coinvolta non c'è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord. L'area è stata messa in sicurezza ma l'incidente ha provocato inevitabili disagi e rallentamenti su tutto il tratto autostradale. Dolore e sgomento nella città dell'Agro Nocerino Sarnese per l'ennesima tragedia avvenuta sulle strade della provincia.