Rapine ad un centro scommesse nel Modenese: arrestato anche un salernitano

Il 33enne è considerato l'esecutore materiale dei colpi, nei guai altri quattro

Salerno.  

C'è anche un salernitano tra le cinque persone arrestate nel Modenese per tre colpi messi a segno in un centro scommesse di Vignola (ottobre 2023, 5 marzo 2025 e 4 febbraio 2026). I cinque sono destinatari di misure cautelari in carcere e arresti domiciliari. È ai domiciliari una giovane di 25 anni, originaria della provincia di Napoli e residente nel vignolese, dipendente del centro scommesse, che - secondo quanto emerso dalle indagini - ha ricoperto il ruolo di basista, fornendo informazioni per le rapine. Gli altri indagati sono un 34enne campano, residente nel Modenese, fidanzato della basista, ideatore e organizzatore delle rapine, che avrebbe anche procurato l'arma usata e avrebbe partecipato ai colpi del 30 ottobre 2023 e del 5 marzo 2025, già detenuto in carcere; un 33enne, originario di Salerno e residente nel Bolognese, considerato l'esecutore materiale delle rapine del 4 febbraio 2026 e del 5 marzo 2025, già detenuto in carcere.

Sono stati arrestati anche un 32enne modenese, che avrebbe fornito supporto logistico conducendo i veicoli e partecipando alla rapina del 5 marzo 2025 e un 58enne, originario della provincia di Napoli e residente nel modenese, che pure avrebbe fornito supporto logistico e custodito parte del denaro provento delle rapine. Quest'ultimo è ai domiciliari.  Le indagini sono scattate con l'individuazione dei responsabili dell'ultima rapina, il 4 febbraio di quest'anno, per poi risalire agli altri colpi.

