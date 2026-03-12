Giffoni Valle Piana, investe una donna e scappa: individuato il responsabile Prezioso il lavoro della Polizia Municipale. Il sindaco Giuliano: "Eccellente operazione"

Una lunga ricerca dopo momenti di paura. Un incidente stradale aveva lasciato non poca apprensione nel comune di Giffoni Valle Piana. In via Francesco Spirito, una delle arterie principali del comune picentino, una donna era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. La persona alla guida, anziché fermarsi e prestare soccorso, si era allontanata lasciando la donna a terra, in attesa dell’intervento dei sanitari e del successivo trasporto in ospedale. Sul posto i carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana e la Polizia Municipale che, dopo un lavoro di indagine, è riuscito a risalire all’autore del gesto.

«Mi congratulo con la Polizia Municipale di Giffoni per l’eccellente lavoro svolto - ha dichiarato il Sindaco di Giffoni Valle Piana Antonio Giuliano affidandosi ad un post social -. Auspico che episodi simili non si verifichino più: la tempestività nei soccorsi può fare la differenza. Invito tutti i cittadini a guidare sempre con prudenza e ad assumersi pienamente la responsabilità delle proprie azioni».