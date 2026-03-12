Crotone, un big a rischio per la Salernitana Longo recupera Gallo ma deve fare i conti con tre possibili defezioni

La vittoria sul Trapani per continuare l’inseguimento al quarto posto. Il Crotone si prepara alla super sfida con la Salernitana con l’entusiasmo di chi è ad un passo da un importantissimo sorpasso in classifica. Il match dello Scida, in programma alle ore 12:30, è uno scontro diretto prezioso per gli uomini di Longo. Il tecnico può sorridere per il rientro del centrocampista Gallo. Il calciatore, nel mirino della Salernitana nello scorso gennaio, ha smaltito il turno di squalifica con il Trapani e sarà a disposizione.

Non arrivano buone notizie sul fronte infermeria: Veltri ha iniziato a lavorare con i compagni ma non sarà disponibile per la gara, così come Andreoni, che non prenderà parte alla sfida. Da valutare invece le condizioni di Maggio, uscito malconcio dalla partita di Trapani dopo una botta alla caviglia e rimasto a riposo nell’ultima seduta.