Salernitana, test all’Arechi: incognita Villa e si ferma un big L'esterno è il jolly di Cosmi: si valuta il posizionamento. Niente sgambatura per un centrocampo

Il prato verde dell’Arechi per provare uomini e moduli. Dopo gli esperimenti, ora Serse Cosmi lavora per dare una forma e soprattutto un undici alla sua Salernitana. Il ciclo di tre partite in dieci partite è servito, sia per necessità che per scelta, per poter alternare quasi tutti i componenti della rosa a disposizione. Fatta eccezione per i lungodegenti, gran parte del gruppo squadra ha avuto la possibilità di poter dare il proprio apporto. “Ora ho le idee più chiare”, ha sentenziato Cosmi nel post-Latina.

Incognita Villa

Il rientro di Luca Villa dopo il turno di squalifica appare prezioso soprattutto alla luce delle defezioni di Golemic, Anastasio e Arena. Il calciatore ex Padova rappresenta però una pedina che fa gola a Cosmi in tre ruoli. Per necessità potrebbe agire da terzino sinistro ma non è escluso un impiego da mezzala, se da Carriero non dovessero arrivare garanzie sulla tenuta fisica dopo il lungo stop causa infortunio, che da esterno d’attacco.

Capomaggio a riposo

Lo spostamento di Villa dalla cintola in su spingerebbe Cosmi a schierare un’insolita linea difensiva con Berra e Matino al centro, lasciando il presidio delle fasce a Longobardi e Cabianca. Riflessioni in corso. Mancherà Capomaggio per squalifica. Il mediano argentino però non ha preso parte alla sgambatura all’Arechi, precauzionalmente a riposo. Si spera in problemi fisici di poco conto per il numero cinque. Differenziato per Federico Brancolini e Roberto Inglese. Terapie per Matteo Arena.