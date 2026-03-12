Crotone-Salernitana, nuova disposizione per i tifosi Nuovo aggiornamento del Gos con le indicazioni per i supporters granata

Arrivano aggiornamenti sulla questione ordine pubblico in vista di Crotone-Salernitana. Dopo il divieto di acquistare i tagliandi nei settori locali, il Gos della Questura di Crotone ha indetto una nuova misura per il match di domenica: i tifosi della Salernitana residenti nella regione Campania che hanno acquistato il tagliando nei settori dedicati al pubblico locale verranno collocati esclusivamente in Curva Nord (settore ospiti) per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Per raggiungere il settore ospiti dell’impianto calabrese, l’itinerario suggerito – giungendo da nord – prevede la percorrenza della S.S. 106 o S.S. 107. Giunti alla rotatoria nei pressi del Mc Donald’s, seguire indicazione settore ospiti per circa 3 km. Poi, al cavalcavia Nord proseguire per Crotone Centro sempre seguendo le indicazioni verso “Stadio Ezio Scida settore ospiti”. Al primo incrocio svoltare a destra e seguire le frecce indicanti il percorso per arrivare allo stadio che conduce a una rotatoria con all’interno una fontana. Da lì, procedere verso il parcheggio recintato del settore ospiti.