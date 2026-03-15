Paura a Santa Maria di Castellabate: in fiamme una casa vacanze L'incendio sarebbe stato provocato da un corto circuito

Si sono vissuti istanti di concitazione a Santa Maria di Castellabate, rinomata località turistica del Cilento, dove in mattinata si è verificato un incendio che ha seriamente danneggiato una casa vacanza. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione, sarebbero state provocate da un corto circuito, forse partito da un frigorifero presente nell'appartamento. Fortunatamente l'incendio non ha provocato feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l'immobile. A lanciare l'allarme sono stati i proprietari dell'appartamento i quali, dopo aver notato del fumo provenire dalla casa, hanno tentato di contenere le fiamme in attesa dell'arrivo dei pompieri. L'appartamento si trova all'interno di uno stabile dove sono presenti altre abitazioni. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i controlli e gli accertamenti del caso.