Banda della marmotta in azione nel Salernitano: fatto esplodere Atm Colpo nel Vallo di Diano: è caccia ai malviventi

La "banda della marmotta" torna in azione in provincia di Salerno e mette a segno un colpo all'ufficio postale di Santomenna, piccolo comune del Vallo di Diano, al confine tra l'Irpinia e la Basilicata. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, sono entrati in azione intorno alle 4 del mattino. Utilizzando la "solita" tecnica, hanno fatto esplodere lo sportello automatico di Poste Italiane, probabilmente introducendo del gas nella fessura dell'Atm per poi provocare l'espolosione. Il boato è stato fragoroso ed avvertito anche a chilometri di distanza.

Dalle prime informazioni raccolte, la banda è riuscita a scappare con i soldi ma il bottino è ancora in corso di quantificazione. I carabinieri della compagnia di Sala Consilina hanno avviato le indagini per provare a risalire ai componenti della banda e quantificare l'entità del colpo. Ingenti i danni provocati alla struttura. Al vaglio le immagini delle telecamere presenti in zona che potrebbero aver raccolto elementi utili alle indagini.