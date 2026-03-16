Principio d'incendio al Comune, paura ma nessun ferito: locali evacuati Fiamme e fumo al secondo piano: l'ipotesi del malfunzionamento elettrico dovuto a un cortocircuito

Un principio d'incendio ha interessato questa mattina il municipio di Vallo della Lucania. Le fiamme, accompagnate da una densa coltre di fumo, si sono sviluppate al secondo piano dell'edificio comunale, coinvolgendo alcuni uffici della sede.

Secondo una prima ricostruzione, l'origine del rogo sarebbe da ricondurre a un malfunzionamento elettrico che avrebbe innescato un cortocircuito. L'allarme è scattato immediatamente, consentendo un intervento rapido da parte dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto in breve tempo e hanno domato le fiamme prima che queste potessero propagarsi agli altri locali dell'edificio.

L'azione tempestiva dei caschi rossi ha scongiurato conseguenze ben più gravi. Non si registrano feriti tra le persone presenti negli uffici al momento dell'accaduto, anche se i momenti di apprensione non sono mancati.

Sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire con precisione le cause che hanno dato origine all'incendio.