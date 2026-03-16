VIDEO | Fidanzati morti in Cilento, mazzi di fiori sul luogo dell'incidente La tragedia di Michele e Maria: l'omaggio di familiari e amici. Intanto proseguono le indagini

Mazzi di fiori di colore bianco e rosso, agganciati nella parte del parapetto oltre la quale l'auto a bordo della quale viaggiavano Michele e Maria è precipitata.

E' l'omaggio di familiari e amici della coppia di fidanzati che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto a Montecorice. Il veicolo è precipitato per circa 200 metri, non lasciando scampo alla coppia. Prima di finire nella scarpata sottostante c'è stato l'impatto con un furgone: alla guida un pasticcere di 42 anni che stava rientrando da lavoro e che è risultato positivo al test antidroga.

Carabinieri e Procura di Vallo della Lucania indagano per ricostruire la dinamica del sinistro. Si cerca di chiarire anche cosa sia accaduto prima dell'incidente. Michele e Maria, stando a quanto risulta da fonti investigative, avrebbero avuto un diverbio con il medico di turno al presidio di Agnone Cilento, che avrebbe richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Michele e Maria si sarebbero poi allontanati per far ritorno a Capaccio Paestum, ma qualcosa deve averli spinti ad invertire la marcia, nuovamente in direzione Agnone Cilento. E lì i loro destini si sono incrociati con quelli del conducente del furgone.

Le salme dei giovani sono nell'obitorio dell'ospedale di Vallo della Lucania, in attesa dell'autopsia.