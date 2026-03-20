Incidente mortale sull’A2 tra Eboli e Battipaglia: muore 72enne Nell’impatto è rimasto ferito anche un 30enne

Un tragico incidente si è verificato nella tarda serata di giovedì sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratta tra Battipaglia ed Eboli, in direzione sud. Nell’impatto ha perso la vita un 72enne di Campagna. Ferito in modo non grave un 30enne di Eboli: il ragazzo, figlio di un consigliere comunale, è stato trasportato in ospedale a Battipaglia per le cure del caso. Sul tragico incidente indagano gli agenti della Polizia Stradale: da una prima ricostruzione pare che la tragedia sia stata provocata da un tamponamento. Sul posto, oltre agli agenti della Polstrada, anche le ambulanze del 118 ed i vigili del fuoco. Il traffico, durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, ha subito notevoli rallentamenti. L'incidente ha riacceso il dibattito sul livello di sicurezza di quel tratto di autostrada, troppo spesso teatro di gravi tragedie.