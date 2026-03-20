Salernitana, Cosmi sfida un tabù: mai tre successi di fila da settembre Dopo la partenza rabbiosa, granata ingannati dalla 'regola del tre'. Cosmi tenta l'allungo playoff

La partenza rabbiosa, la corsa al primo posto ed un en-plein iniziale che fece sognare tutti. La Salernitana ingranò subito le marce alte, uscendo dai blocchi di partenza del campionato di serie C con un cinque su cinque interrotto poi dal clamoroso ko interno con l’Audace Cerignola, con la squadra di Giuseppe Raffaele rimontata nel finale dopo un iniziale vantaggio di due gol. Da allora, una tremenda fatica per la Bersagliera nel riuscire a rompere la regola del ‘tre’, fermandosi sempre a due successi consecutivi per poi inciampare.

In diverse occasioni la Salernitana ha provato a infrangere il tabù senza fortuna. Nel girone d’andata, i granata sconfissero la Cavese, s’imposero a Monopoli ma poi caddero a Catania. Una sconfitta che si è rivelata uno spartiacque nella stagione dei campani. Con Picerno e Foggia sui titoli di coda del 2025 altri due successi di fila ma il tracollo di Siracusa fece continuare il tabù. A fine gennaio, le due vittorie pesantissime su Atalanta Under 23 e Sorrento rilanciarono la posizione di Giuseppe Raffaele prima del pari interno con il Giugliano. Ora l’era Cosmi e la chance con il Team Altamura, dopo i successi con Latina e Crotone, di rompere questo tabù.