Salernitana Women, il Catania vince lo scontro diretto e va in fuga (3-0) Pesante ko per le granatine. Vanoli: "Ora serve finire al meglio la stagione"

La Salernitana Women si ferma. A Catania le granatine cadono, sconfitte 3-0 dalla capolista. Le ragazze di Rodolfo Vanoli non riescono a dare continuità alle quattro vittorie consecutive e vengono battute dalle dirette concorrenti che ora volano a +6 in classifica. Decisivi i gol di Lillemae e Martinelli nel cuore del primo tempo, poi la stoccata di Sgambato nella ripresa. La Salernitana resta ferma a quota 36 punti, al secondo posto a pari merito con l’Academy Abatese. Le etnee, invece, allungano in vetta portandosi a +6.

“Una partita strana – spiega Rodolfo Vanoli -. Abbiamo avuto noi la prima occasione e purtroppo la palla è finita sul palo, sulla stessa azione c’è stato il loro gol in contropiede. Ho inserito anche la terza punta già nella prima frazione di gioco ma non è servito a cambiare le sorti del match. Il campionato è ancora nelle nostre mani, siamo seconde e daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere il nostro obiettivo. Abbiamo fatto tanti sacrifici, a partire dalla società fino al gruppo squadra, non permetterò che ci siano cali di attenzione in questo finale di stagione”.