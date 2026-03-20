Ex Salernitana, il sogno di Ribery: "Voglio allenare in Italia" L'ex numero sette ora al lavoro per diventare allenatore: "Voglio mettermi in gioco"

Le lacrime sotto la Curva Sud Siberiano in un pomeriggio davvero speciale. Il gol di Mazzocchi per stendere lo Spezia in quello che fu ricordato il Ribery-day. E poi il regalo della Salernitana al suo etoile, con una poltrona con il suo numero sette a campeggiare in bella vista. Franck Ribery è stato un personaggio iconico del momento felicissimo della Salernitana in serie A. Il suo addio al campo commosse l’Arechi, messo fuorigioco da vari problemi fisici. Il club granata, e in particolare Danilo Iervolino, decisero però di non tagliare il legame con il francese. Prima collaboratore tecnico di Davide Nicola, poi di Paulo Sousa. E quel sogno di essere testimonial granata nel mondo naufragato con le difficoltà dei granata.

"Voglio allenare in Italia"

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ribery confessa i suoi sogni: “Il mio obiettivo è quello di fare l’allenatore. Intanto studio: Coverciano è il posto ideale, si respira aria di casa. Sono contento di essere lì, mi sento a mio agio, ho incontrato tante brave persone con cui condividere il mio percorso. Non so ancora dove allenerò: speriamo in Italia, un paese che amo. Ma accetterei anche l’opportunità di mettermi in gioco in altri paesi”.