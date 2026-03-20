Scafati, blitz dei carabinieri: scoperti oltre 3 chili di droga Arrestato un 31enne

È un autentico market della droga quello scoperto dai carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore nella città di Scafati. Nell'ambito dei controlli disposti sul territorio, i militari hanno arrestato in flagranza di reato un 31enne. Il giovane dovrà rispondere di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell'attività, infatti, è stato trovato in possesso di un ingente carico di droga: circa 2 chili di marijuana, un chilo e 100 grammi di hashish oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire a chi fosse destinato l'elevato quantitativo di droga che, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un notevole introito alla criminalità. Non è la prima volta, tra l'altro, che nell'Agro vengono rinvenuti e sequestrati dalle forze dell'ordine ingenti carichi di sostenze stupefacenti.