Roccapiemonte, tragico incidente in scooter: perde la vita un 17enne L'impatto sulla strada provinciale 280 San Pasquale

Un tragico incidente si è verificato nel pomeriggio a Roccapiemonte, comune al confine tra l'Agro Nocerino Sarnese e la Valle dell'Irno. La vittima è un 17enne del posto, deceduto a seguito di un sinistro stradale in scooter. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Il giovane era alla guida del suo ciclomotore quando, per cause ancora sconosciute, avrebbe perso il controllo del mezzo, impattando contro un palo. L'incidente si è verificato sulla strada provinciale 280 San Pasquale.

Troppo gravi le ferite riportate: per il giovane, nonostante i soccorsi, non c'è stato nulla da fare. Sul tragico incidente indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino: i militari, giunti sul posto, sono al lavoro per ricostruire la dinamica del sinistro che è costato la vita al giovane. Dolore a Roccapiemonte e in tutto il comprensorio per una tragedia che ha lasciato tutti senza fiato.