Pallamano A1. Jomi Salerno infallibile: Casalgrande Padana s'inchina

La Jomi Salerno torna alla vittoria tra le mura amiche superando nettamente Casalgrande Padana con il punteggio di 34-17 alla Palestra Palumbo, al rientro casalingo dopo circa un mese.
L’avvio di gara è equilibrato, ma con il passare dei minuti le salernitane prendono progressivamente il controllo dell’incontro, scavando un divario sempre più ampio e mantenendo le avversarie a distanza di sicurezza. A metà della prima frazione Salerno conduce sul 10-5, sfruttando al meglio le difficoltà offensive di Casalgrande. Il primo tempo si chiude sul 17-10.
Da segnalare la brillante prestazione di Danti, decisiva tra i pali con tre rigori neutralizzati, e quella di Ilaria Dalla Costa, top scorer del match con 8 reti.
Nella ripresa, i tentativi di rientro di Casalgrande risultano vani: la Jomi gestisce con autorità il vantaggio, mantenendo invariato il +7 al 40’ e allungando ulteriormente fino al definitivo 34-17. Ottimo anche l’impatto di Emma Salvaro, a segno sette volte. Tra le fila ospiti, la miglior realizzatrice è Charity Iyamu con 7 gol.
Per la Jomi si tratta della diciassettesima vittoria stagionale. La squadra tornerà subito al lavoro in vista della prossima sfida, in programma sabato 28 marzo contro Cassano Magnago.
JOMI SALERNO: Mangone 2, Dalla Costa 7, Lepori, Rossomando 2, Fabbo 2, De Santis 1, Woller 1, Danti, Lanfredi 5, Lauretti Matos 1, Salvaro 7, Nukovic 3, Gislimberti, Andriichuk 2, Gomez. ALL. ADRIAN CHIRUT
CASALGRANDE PADANA: Ferrari, Franco 1, Iyamu 7, Artoni S. 2, Bonacini, Rossi 1, Artoni A. 1, Giovannini, Cosentino 1, Stefanelli 1, Lusetti 3, Galletti. ALL. ELENA BARANI