Truffa al Sistema sanitario, due camici bianchi sospesi dalla professione Coinvolto anche un altro professionista: da dipendenti pubblici operavano in strutture private

La Guardia di Finanza di Vallo della Lucania ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal gip nei confronti di tre medici accusati di truffa e falsità in atti pubblici. Su disposizione della Procura della Repubblica, guidata da Francesco Rotondo, due dei tre sanitari si sono visti applicare la misura del divieto di esercitare qualsiasi professione sanitaria o parasanitaria, in proprio o presso strutture pubbliche e private, per la durata di un anno.

Al centro dell'indagine c'è un meccanismo collaudato: medici dipendenti di strutture ospedaliere pubbliche con contratto in esclusiva che, in parallelo, operavano chirurgicamente in una clinica privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, incassando nel frattempo l'indennità mensile suppletiva prevista proprio dal vincolo di esclusività.

Il primo medico colpito dalla misura interdittiva è quello che risulta aver orchestrato la condotta più articolata. Oltre ad aver eseguito interventi nella clinica privata dal gennaio 2023 al marzo 2025 - periodo per il quale è stato disposto il sequestro di circa 36.500 euro - avrebbe anche alterato la scheda di dimissione di un paziente, aggiungendo l'esecuzione di un'operazione chirurgica mai effettuata.

Il secondo medico sospeso, primo operatore della sala operatoria nella struttura privata, avrebbe agito in concorso con il collega pubblico redigendo false cartelle cliniche: in numerosi atti redatti nello stesso arco temporale, avrebbe sistematicamente omesso di indicare la presenza e l'attività del chirurgo legato all'ospedale pubblico.

Per un terzo medico, invece, il gip ha disposto solo il sequestro di circa 16mila euro. Anche lui legato da un contratto di esclusiva - questa volta con una struttura pubblica fuori regione - avrebbe ugualmente partecipato agli interventi nella stessa clinica privata dal gennaio 2024 al marzo 2025.