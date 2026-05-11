Premio nazionale "Mamme...donne città di Calvanico": grande successo La cerimonia di consegna si è tenuta nel giorno della festa della mamma

Grande successo per la terza edizione 2026 del premio nazionale "Mamme...donne" città di Calvanico.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella suggestiva Arena della villa comunale nel giorno della festa della mamma.

Il riconoscimento viene attribuito alle donne che nella loro vita familiare, professionale, associativa, sociale e nelle istituzioni si distinguono nell’ambito della propria professione e nell’essere mamme.

Una serata intensa ed emozionante, affidata alla conduzione di Susanna Cariello, durante la quale sono state premiate figure femminili di spicco che hanno saputo incarnare, con il loro esempio, i valori di resilienza, dedizione e amore. Donne che nella loro vita familiare, professionale, associativa, sociale e nelle istituzioni si sono particolarmente distinte nell’ambito della propria professione e nell’essere mamme.

Sulle note musicali delle "Chansonnier del Mediterraneo", giovani donne talentuose, dirette da Linda Saggese e dal maestro Espedito De Marino hanno ritirato il premio Angelina Di Sisto stimata manager di Villa Orsini, che ha ribadito alla giovani donne come la maternità non è un freno, ma un "master" intensivo per essere manager nella vita e nella professione.

Marika Sirignano vice primario Uoc anestesia e rianimazione dell'ospedale "Agostino Landolfi” di Solofra che ha ribadito la straordinaria mission delle donne di essere impegnate senza sosta per la famiglia e nella professione di medico.

Un attestato di benemerenza è stato tributato anche all’irpina Anna Rita De Feo sociologa e giornalista, volto gentile della tv, impegnata nella comunicazione istituzionale e da sempre in prima linea nel mondo del volontariato.

L’iniziativa, è stata organizzata da Gerardo Naddeo e Diamante Gismondi, rispettivamente presidente della pro loco e consigliere comunale, presidente della protezione civile. Una iniziativa che lancia un messaggio di speranza e consapevolezza: le madri e le donne in generale sono motore e cuore pulsante del cambiamento.