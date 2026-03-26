Ravello, 500 dollari per un transfer da Salerno: sequestrato altro Ncc abusivo Il conducente è stato fermato dalla Polizia locale: è il terzo veicolo bloccato in una settimana

Cinquecento dollari per percorrere la strada tra un hotel di Salerno e il centro di Ravello. È la cifra che avevano pagato alcuni turisti stranieri all'autista di un veicolo Ncc privo di autorizzazione, fermato dalla polizia locale nel corso dei controlli stradali intensificati in vista della stagione turistica.

È il terzo sequestro di un'auto Ncc abusiva nel giro di una settimana a Ravello, segno di una recrudescenza del fenomeno ma anche, sottolineano dal Comune, della pressione crescente esercitata dagli agenti agli ordini del comandante Moreno Salsano.

Gli agenti lo hanno intercettato mentre prelevava passeggeri nelle vicinanze del centro cittadino. Il blitz si è concluso con il sequestro amministrativo del veicolo, il ritiro della patente di guida e l'elevazione di sanzioni pecuniarie. I turisti, ignari di viaggiare su un mezzo non autorizzato, avevano già saldato il conto: cinquecento dollari, appunto.

"Questo terzo intervento in pochi giorni sottolinea una recrudescenza del fenomeno, ma anche l'efficacia del monitoraggio costante messo in campo dalla polizia locale", commenta il sindaco Paolo Vuilleumier. L'obiettivo dichiarato è doppio: tutelare i visitatori - spesso inconsapevoli dei rischi - e proteggere gli operatori onesti che lavorano nel rispetto delle regole.

"Non permetteremo che l'immagine di Ravello venga macchiata da pratiche illecite che danneggiano l'economia locale e la qualità dei servizi offerti", aggiunge il primo cittadino, annunciando che i controlli continueranno senza sosta su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai punti di maggiore afflusso turistico.