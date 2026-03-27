Trovato un altro ordigno bellico nel cantiere dell'alta velocità

Si tratta di una bomba americana di 100 libbre con doppia spoletta

trovato un altro ordigno bellico nel cantiere dell alta velocita
Eboli.  

Un nuovo ordigno bellico è stato rinvenuto nel cantiere dell'alta velocità ad Eboli, in località Serracapilli dove i mezzi meccanici sono all'opera per realizzare il collegamento ferroviario del Sud Italia.

Si tratta di un residuato di fabbricazione statunitense, risalente al Secondo conflitto mondiale: una bomba da 100 libbre con doppia spoletta. 

L'area è stata ovviamente circoscritta, la Prefettura di Salerno coordina le operazioni di messa in sicurezza: coinvolto il 21esimo Reggimento Genio Guastatori dell'Esercito. 

E' il secondo ordigno ritrovato nella stessa zona a pochi giorni l'uno dall'altro. Il primo intervento di bonifica e disinnesco degli specialisti dell'Esercito è stato programmato per il 12 aprile, nelle settimane successive toccherà anche all'altra bomba rinvenuta nel cantiere dell'alta velocità nel territorio di Eboli.

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