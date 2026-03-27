Sputo a Carriero in Crotone-Salernitana, daspo per un tifoso calabrese Post-gara rovente allo Scida: il centrocampista granata era stato fermato per due turni

Il finale concitato di Crotone-Salernitana è costato carissimo a Giuseppe Carriero. Il centrocampista era stato squalificato per due turni dopo il triplice fischio finale. Le indagini della Polizia di Stato hanno permesso di ricostruire la vicenda. Nella nota si legge che “durante le concitate fasi finali della partita, un calciatore della squadra ospite, nei pressi della panchina, è stato colpito da uno sputo proveniente dalla tribuna, posta a pochi metri di distanza dal terreno da gioco. Nell’immediatezza, a causa dell’elevata presenza di spettatori, non è stato possibile individuare il responsabile del gesto incivile”.

Le indagini svolte dalla Digos della Questura di Crotone hanno consentito di identificare il soggetto, resosi responsabile dei fatti, in un 27enne crotonese. L’uomo, subito dopo aver posto in essere l’atto incivile, si è allontanato repentinamente, confondendosi tra gli altri spettatori, risalendo rapidamente le gradinate della tribuna. Poi però le indagini e il riconoscimento. Per il supporter del Crotone è stato disposto il Daspo.