Marocchino rimpatriato in patria: gli agenti lo hanno accompagnato a Fiumicino Irregolare sul territorio nazionale, era stato condannato per droga

Un cittadino marocchino, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato rimpatriato dalla Questura di Salerno. Gli agenti lo hanno accompagnato all'aeroporto di Roma Fiumicino per un volo diretto a Casablanca.

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine:era sottoposto all'obbligo di firma per reati legati agli stupefacenti. Gli agenti dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno avevano avanzato richiesta di revoca della misura al giudice per le indagini preliminari del Tribunale, che l'ha accolta il 24 marzo scorso. Ottenuto il via libera dell'autorità giudiziaria, sono state avviate e completate in tempi rapidi le procedure per il rimpatrio.

"L'operazione - fanno sapere dalla Questura salernitana - si inserisce nell'attività istituzionale di contrasto all'immigrazione irregolare che la Polizia di Stato conduce in modo continuativo sul territorio, con l'obiettivo di garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione".