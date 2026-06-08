Salernitana For Special, meravigliosa esperienza al "Tardini for Special" La selezione granata protagonista per il secondo appuntamento consecutivo a Parma

Un appuntamento tradizionale ricco di emozioni, nel nom dell'incontro, dell'inclusione e della condivisione. La Salernitana For Special ha preso parte alla quinta edizione del “Tardini For Special”, prestigioso torneo internazionale di calcio paralimpico organizzato dal Parma Calcio e andato in scena sabato 6 giugno tra lo stadio Tardini e il Parco Ferrari di Parma. Per la formazione granata si è trattato della seconda partecipazione consecutiva alla manifestazione, dopo l’esperienza vissuta nell’edizione 2025. La delegazione granata era composta dagli atleti: Vincenzo Santoro, Davide Spiotta, Giusy Cerullo, William Candido, Giuseppe Pagano, Gaetano Bellini, Assunta Martucciello, Alfonso Ricca, Daniele Adinolfi, Davide Rosa Marin, Ginevra Giordano, Christian Baruffa ed Emilio Rizzo. A guidare la squadra mister Luigi Ferri, affiancato dal vice allenatore Angelo Palatucci.

L’edizione 2026 ha visto la partecipazione di ben 38 squadre provenienti dall’Italia e dall’Europa, coinvolgendo circa mille persone tra atleti, tecnici e dirigenti in una giornata all’insegna della passione, dell’amicizia e del fair play. Nel corso della manifestazione la Salernitana For Special si è misurata con realtà consolidate del panorama paralimpico nazionale. I ragazzi della Bersagliera hanno disputato quattro incontri contro Union Picena, Hellas Verona, Inter e Pisa, vivendo un’esperienza di grande valore umano e sportivo. Presenti anche il team del Benfica.