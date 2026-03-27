Salerno, smascherata truffa del "finto carabiniere": quattro denunce Le indagini partite da un movimento di denaro anomalo su un conto corrente bancario

Una banca del centro di Salerno ha contribuito a sventare una truffa messa a segno da quattro persone, denunciate dalla Polizia di Stato con l'accusa di truffa aggravata in concorso.

La vicenda ha avuto inizio quando il personale dell'istituto di credito, insospettito da un movimento di denaro anomalo, ha bloccato un bonifico in uscita e allertato le Volanti. Gli agenti sono intervenuti prontamente e dalle prime verifiche è emerso che la somma era il provento di una truffa del cosiddetto "finto carabiniere", schema che aveva colpito una vittima nel Nord Italia.

La Questura di Salerno coglie l'occasione per rinnovare l'appello ai cittadini: nessun operatore delle forze dell'ordine chiede mai denaro, né di persona né per telefono. In caso di chiamate sospette, il consiglio è di interrompere immediatamente il contatto e comporre il numero unico di emergenza 112. Il caso dimostra ancora una volta quanto sia decisiva la collaborazione tra cittadini, istituti bancari e polizia per prevenire e smascherare questo tipo di reati.