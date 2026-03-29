Tragedia a Sanza, 68enne trovato carbonizzato in casa Non si avevano sue notizie da giorni

Un uomo di 68 anni ha perso la vita a Sanza, nel Salernitano. La tragedia è avvenuta in un'abitazione del centro storico, in via San Sebastiano. L'uomo, da quanto si apprende, è stato trovato carbonizzato. Secondo i primi accertamenti effettuati, potrebbe essere deceduto nei giorni scorsi, forse a causa di un malore, cadendo poi nel fuoco del camino. Carabinieri e sanitari del 118 lo hanno trovato riverso a terra, già privo di vita. L'uomo vive da solo ed i figli abitano fuori paese. Alcuni residenti hanno raccontato di averlo visto l'ultima volta domenica, quando si era recato alle urne per votare. Da quel momento nessuno avrebbe avuto più sue notizie. Fino alla tragica scoperta, fatta nelle scorse ore. Dolore e sgomento nel piccolo comune della provincia di Salerno per una notizia che ha lasciato tutti senza parole. Proseguono intanto gli accertamenti.