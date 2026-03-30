Tragedia sul lavoro nel Salernitano: 49enne muore schiacciato da un macchinario L'incidente si è verificato in un ovattificio

Un operaio di 49 anni ha perso la vita a Bellizzi, a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in un ovattificio. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio. Secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, si sarebbe trattato di una tragica fatalità. L'operaio, originario di Montecorvino Rovella, stava utilizzando una macchina impilatrice. Per cause ancora in corso di accertamento è stato schiacchiato dal macchinario, perdendo la vita a causa delle gravi ferite riportate. I soccorsi sono risultati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Battipaglia che hanno provveduto ad effettuare tutti i rilievi. Disposto il sequestro della salma e della macchina che ha provocato la tragedia. Nell'azienda è intervenuto anche personale dello Spsal dell'Asl di Salerno per verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro. L'uomo era regolarmente assunto.