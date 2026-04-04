Si ferma in autostrada per un problema al motore, travolto: è grave in ospedale Un 58enne in codice rosso all'ospedale di Battipaglia

Un uomo di 58 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia per un incidente avvenuto nella notte sull'autostrada A2, nel territorio di Montecorvino.

Stando ad una prima ricostruzione, il malcapitato - alla guida di un furgoncino - si sarebbe fermato per verificare un problema al motore ed è stato tamponato da una vettura sopraggiunta alle sue spalle.

L'impatto è stato particolarmente violento e il 58enne ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine ed i sanitari del Vopi che hanno prestato i primi soccorsi e trasferito il conducente del mezzo in ospedale.

La prognosi del 58enne è riservata, la ferita alla testa è particolarmente grave. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto in autostrada.