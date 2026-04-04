Salernitana, pit-stop pasquale: Iervolino attende segnali da Rufini Dopo l'annuncio di addio, il patron pronto a cedere la Salernitana. Nuovi sviluppi ieri

La deadline è fissata. Cristiano Rufini ha tempo fino al prossimo 20 aprile per tenere fede al contratto preliminare sottoscritto lo scorso 14 marzo con Danilo Iervolino. La Salernitana aspetta di conoscere il proprio destino. Un leggero rallentamento è dettato dalle vacanze pasquali: Iervolino è negli States insieme alla sua famiglia, Rufini è lontano dall’Europa. Le rispettive parti però continuano a lavorare per limare i dettagli e sigillare l’accordo, con nuovi contatti nelle scorse ore fra il presidente Maurizio Milan e l'advisor Massimo Sarandrea, registi dell'operazione.

Le condizioni dell’accordo

Rufini dovrà fare un passo importante dopo la frenata di inizio settimana. Il patron di Antarees srl, società nelle quali confluirebbero le quote della Salernitana attualmente nella cassaforte della Salerno Coast Investment srl, dovrà nel giorno del rogito versare il 25 per cento dell’aumento di capitale, cifra che si aggira su 1.25 milioni. Solo dopo la firma dell’accordo definitivo arriverebbe la verifica della Figc, con sguardo proiettato poi alle fideiussioni. Iervolino venderà ad un prezzo simbolico: 1 euro. A questo si aggiungono due clausole: 6 milioni da incassare, se la Salernitana fosse promossa in B. L’acquirente dovrà riconoscerne 15, invece, in caso di promozione in serie A. E corrispondere a Iervolino il 20% sulla futura rivendita.