Salernitana, Cabianca verso il forfait nel derby: c’è una priorità per Cosmi Il difensore a forte rischio per il Benevento e con 'appena' dieci partite disputate in stagione

Una certezza. Dopo aver fatto i conti con il grave stop dello scorso novembre con il Crotone, la Salernitana aveva riscoperto la duttilità di Eddy Cabianca. Velocità e dinamismo, caratteristiche mancate al pacchetto arretrato della Bersagliera, piuttosto in affanno senza il giovane marcatore. Dopo quasi quattro mesi ai box, la Salernitana lo aveva riscoperto nella sfida con il Latina: ritorno in campo dal 1’ e gol di pregevole fattura, con tanto di carezze di Cosmi. “Parliamo di un calciatore forte e che per qualità fisiche e tecniche può già giocare in B, forte da braccetto destro anche se deve imparare a saltare di testa: se fossi in un club di B sarebbe il primo calciatore che chiederei di acquistare”, le parole del tecnico dopo il successo sui pontini.

Nessun rischio

Da superare per Cabianca c’è una fragilità fisica che è stata una costante in questa stagione. Appena dieci partite disputate in stagione sulle trentacinque che hanno visto protagonista la Salernitana fra campionato e Coppa Italia Serie C. Due infortuni muscolari gravi e ora le noie al polpaccio da monitorare. Non si tratterebbe di lesione ma c’è bisogno di andare cauti per evitare guai peggiori. Ecco perché Cabianca potrebbe saltare il derby con il Benevento e rinviare il ritorno in campo nelle prossime settimane. I playoff sono l’orizzonte da tenere impresso nella mente. Cabianca punta la post-season. La Salernitana si cautela.